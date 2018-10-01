تفجير يستهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال

أخبار الآن| الصومال (رويترز)

أعلنت الشرطة الصومالية أن تفجيراً إنتحارياً بواسطة سيارة ملغومة استهدف موكبا تابعا للاتحاد الأوروبي.

ويضم الموكب سيارات مصفحة في العاصمة مقديشو فألحق أضرارا بسيارة ولم يتم الحديث ما إذا كان هناك قتلى في هذا التفجير.

ورأى شاهد من رويترز رجالا يجرون السيارة بعد تضررها في التفجير. وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ولم توضح وكالة رويترز ما إذا كان هناك ضحايا في هذا التفجير.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية العام 2017 حتى هذا اليوم وقعت عشرات التفجيرات التي أودت بما لا يقل عن 500 قتيل منذ سنة.

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