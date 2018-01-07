جرحى بإنفجار قرب محطة مترو في السويد

أخبار الآن | السويد - ستوكهولم ( وكالات)

أصيب شخصان على الأقل بجروح، الأحد، نتيجة انفجار خارج محطة مترو أنفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم. وقالت الشرطة إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الحادث ناجم عن عمل إرهابي. وذكرت شرطة مقاطعة ستوكهولم، أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بجروح وصفت بأنها "حرجة"، بعدما حاول التقاط جسم من الأرض، تبين -على ما يبدو- أنه قنبلة.

وبينما تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية، أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، إلا أن الشرطة لم تؤكد ذلك بعد. وأغلقت الشرطة مكان الحادث بالقرب من محطة "فاربى غارد" على الخط الأحمر جنوب غربي ستوكهولم، للتحقيق في ملابسات الحادث.

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