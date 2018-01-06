4 قتلى من رجال الشرطة في كشمير الهندية في انفجار عبوة ناسفة

أخبار الآن | كشمير - الهند (ا ف ب)

قتل أربعة أفراد من الشرطة في انفجار قنبلة في الشطر الهندي من كشمير زرعها مسلحون بحسب الشرطة وتقارير.

تأتي الحادثة وسط تصاعد اعمال العنف في المنطقة المتنازع عليها والتي تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليها.

وكان رجال الشرطة يقومون بدورية عندما انفجرت العبوة الناسفة في سوبور، على بعد نحو 50 كلم عن مدينة سريناغار كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير.

وأعلنت شرطة جامو وكشمير على تويتر "انفجار عبوة ناسفة بدائية في سوبور. استشهاد اربعة شرطيين".

وقالت وكالة "برس تراست اوف انديا" ووسائل اعلام محلية اخرى ان القنبلة زرعها متمردون قرب متجر خلال اضراب دعا اليه الانفصاليون.

والاسبوع الماضي قتل اربعة جنود هنود في هجوم نفذه متمردون مسلحون اقتحموا معسكرا للقوات شبه العسكرية قرب سريناغار.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ عام 1947 اثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية.

ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في شطر كشمير الذي تنشر فيه الهند نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال او الحاق المنطقة بباكستان.

وخلفت الاشتباكات عشرات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين.

ويعد العام الماضي الاعنف في كشمير منذ عقود مع مقتل 206 مسلحا يشتبه بأنهم من الانفصاليين و57 مدنيا و78 عنصرا من قوات الامن الهندية.

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بارسال مقاتلين عبر الحدود الى كشمير من اجل شن هجمات على قواتها.

وتنفي اسلام أباد الاتهامات مؤكدة أنها تقدم الدعم الدبلوماسي فقط للناشطين الكشميريين من اجل حقهم في تقرير مصيرهم.

اقرأ أيضا:

البيت الأبيض: إجراءات جديدة ضد باكستان في اليومين المقبلين