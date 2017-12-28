وزارة الداخلية: 40 قتيلا على الأقل في انفجارات كابول

أخبار الآن | كابول | أفغانستان ( ا ف ب )

قتل 40 شخصاً على الاقل واصيب عشرات آخرون في عدة انفجارات بالقرب من مسجد ومركز اعلامي في كابول اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ويأتي الانفجار، وهو الأحدث في سلسلة استهدفت مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، في أعقاب هجوم على محطة تلفزيون خاصة في كابول الشهر الماضي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش "وقع انفجاران. ما زلنا نجهل هدف الهجوم لكن (مقر) وكالة انباء الصوت الافغاني في الجوار"، وهناك مسجد كذلك. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة فرانس برس ان "الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لافغانستان عندما وقع الانفجار (الاول)". ويقع المركز بالقرب من وكالة الصوت الافغاني التي اشارت تقارير اعلامية سابقة الى انها يمكن ان تكون هي المستهدفة.



واضاف ان "معلوماتنا الاولية تشير الى مقتل خمسة اشخاص واصابة ستة لكن هذه الحصيلة قد تتغير". وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان انفجارا ثالثا، ما أوحى بان الاعتداء ما زال متواصلا.



وكانت وزارة الصحة اعلنت حصيلة اولى من اربعة قتلى وستة جرحى، لكن اداريا في مستشفى اعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا الى مؤسسته بينهم خمسة في حال الخطر. كما أظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الصوت الافغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الارض.

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