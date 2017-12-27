إصابة 9 وإجلاء 50 آخرين إثر انفجار في متجر بسان بطرسبرغ

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (سبوتنيك)

ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن الانفجار الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص على الأقل في متجر بسان بطرسبورغ الواقعة شمال غرب روسيا، ناجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع.



ونقلت وكالات روسية عن المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو أن "عبوة ناسفة محلية الصنع بحجم 200 غرام من مادة تي ان تي انفجرت"، مشيرة إلى أن "جميع الفرضيات" ممكنة لكن التحقيق سيبقى مفتوحا.



وذكرت هيئة الطوارئ "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر بيريكريوستك"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 50 شخصا من المتجر.

هذا وأعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه تم نقل 9 أشخاص إلى المشفى جراء الانفجار، وأن ضباط الحرس الوطني يعملون حاليا في موقع الحادث.

وقالت نائبة محافظ سان بطرسبورغ، آنا ميتيانينا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر إصابتهم جراء الانفجار.

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