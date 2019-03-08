بتشكيل الصابون.. شابة أردنية تلهم النساء بمشروعها الطموح!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في اليوم العالمي للمرأة، تستحق كل امرأة مهما كان عملها، انجازها، نجاحها أن تقدر وأن يسمع العالم قصتها، فكل امرأة تسعى لأن تكون أفضل في عالم مليئ بالتحديات هي امرأة قوية، من حقها أن تدعم ولو بكلمة .

سارة سالم شابة أردنية، لم تدع فرصة لظروفها أن تهزمها، لم تستسلم يوماً للتحديات، بل صنعت مستقبلها بيديها، وبدأت مشروعها وعملها الخاص باكراً، هي لم " تضع يدها على خدها "لتنتظر وظيفة تأتيها على طبق من ذهب.

في العاصمة الآردنية عمان وقبل ثلاث سنوات ولد مشروع "صابون عبير " بيد سارة ووالدتها التي أسست المشروع، فتعلمتا حرفة تشكيل الصابون والرسم عليه عبر الأدوات الخاصة، واليوم تفخر سارة بمشروعها الذي ينال رضى زبائنها، وقد اشتهر على نحو واسع.

تحدثت سارة ( 28 عام ) لـ "أخبارالآن" عن قصتها ، فهي حاصلة على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة، وقد أسست هي ووالدتها المشروع من الصفر، ومع الوقت كان المشروع يدعم نفسه بنفسه كما تقول، وتضيف "اغلب المواد والادوات المستخدمة في عملنا مستوردة من الخارج وتحتاج الى جهد ووقت وتكلفة عالية لنحصل عليها "

سارة حصلت على شهادات في صناعة الصابون والكريمات بالاضافة الى شهادات تدريب دولي معتمدة، ومع الوقت طورت مهاراتها لتكتشف أن لديها موهبة في الصناعة اليدوية، واختيار الالوان والاشكال، وتقديم القطع بفخامة واتقان أدق التفاصيل .

"صابون عبير " وهو اسم المشروع، تعمل فيه سارة على صناعة وتشكيل الصابون ذي الرائحة العطرة، ليقدم في المناسبات كهدايا .

أما عن التحديات التي واجهتها فتقول " بعض الجمعيات في الأردن تقدم دعما مادي للمشاريع بدون فوائد وهذا جيد نوعا ما، لكن بعض الجهات تقدم دعما بنسبة فائدة، ويسبب هذا تراكم الديون على صاحبة المشروع أحياناً "

وتضيف "تواجه المرأة الأردنية أيضا صعوبة في فتح السوق للخارج والتسويق لمنتجاتها"

في يوم المراة العالمي تنصح سارة النساء العربيات بالقول "اعملي في مجالك او في مجال تحبينه، قدمي أفضل ما لديك لتكوني سعيدة وناجحة، لانك قوية .وتستطيعين أن تكوني متفوقة، لاتستسلمي للتحديات والمعيقات، و اجعلي التفاؤل و الامل هو شعارك بالحياة، وتأكدي أن العلم والمعرفة هما سر قوتك ".

وتطمح سالم اليوم أن يساهم مشروعها في ازدهار صناعة الصابون في الاردن والدول العربية وتصبح علامتها التجارية معروفة على مستوى الوطن العربي والعالم .

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