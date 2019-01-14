استياء عراقي من تدخلات قاسم سليماني

أخبار الآن | بابل - العراق - (خاص)

عبر مواطنون عراقيون لأخبار الآن عن استياءهم من تدخلات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في الشأن العراقي، وأعربوا عن غضبهم من الزيارات التي يقوم بها سليماني بين الحين والآخر، وتدخلاتها في سياسات العراق الداخلية.

وأثارت زيارة سليماني الأخيرة لأحد الجوامع وسط بغداد ولقائه الشيخ مهدي الصميدعي مفتي البلاد، أثارت الكثير من ردود الفعل المحلية، بسبب توقيت الزيارة من ناحية الوضع الإقليمي أولا، والوضع السياسي العراقي ثانيا.

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