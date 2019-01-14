التحالف الدولي يُدمر سيارة مفخخة لداعش في العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب ا)

ذكرت مصادر عراقية، أن طيران التحالف الدولي، قصف أمس الأحد، سيارة مفخخة لتنظيم داعش، في أقصى غرب العراق.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد الفرقة السابعة في محافظة الأنبار، إن "طيران التحالف الدولي قصف عجلة لتنظيم داعش في منطقة وادي حوران ودُمرت بالكامل".

من جهة أخرى، تمكنت قوات عمليات الجزيرة، والفرقة السابعة، وحشد العشائر، وعشيرة البونمر، من تدمير ثلاثة مخابئ لداعش واستعادة أسلحة وذخائر، وخزانات وقود في قرية مريقة في شمال غرب الأنبار، وجنوب صلاح الدين غربي البلاد.

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