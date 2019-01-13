احتجاجات في البصرة العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فرقت قوات الأمن العراقية بالقوة، تظاهرة في منطقة الهوير شمالي محافظة البصرة، احتجاجا على سوء الخدمات، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

كما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين الذين طالبوا بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين.



وفي وقت سابق من الأحد، قطع متظاهرون في محافظة البصرة جسر الكرمة، وأحرقوا الإطارات،

وكانت قوات الأمن قد استخدمت، السبت، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة جنوبي العراق، لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

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