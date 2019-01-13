السودان يعلن حصيلة وفيات الاحتجاجات

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (سونا)

اعلنت مصادر رسمية في الحكومة السودانية آخر حصيلة للوفيات في الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن السودانية منذ ديسمبر الماضي.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف.

وقال رئيس النيابة العامة رئيس لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم إن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت 24.

وأوضح أن الوفيات بينها 9 حالات بالقضارف، و6 في نهر النيل، و3 في الشمالية، ومثلها في الخرطوم.

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