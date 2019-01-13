مقتل 5 قياديين من داعش بعملية أمنية في الأنبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تمكنت القوات العراقية، من قتل خمسة قياديين من تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت مركبة كانوا يستقلونها جنوب شرق الرطبة.

وقالت القيادة العامة في الأنبار، إن استطلاعاً جوياً لقائد عمليات الأنبار فوق وادي جلابات في الصحراء الغربية رصد مركبة ًيستقلها خمسة إرهابيين، كانت تحمل أسلحة ووقود .



وأضاف البيان أن "أوامر صدرت من قائد العمليات إلى الرماة في الطائرة، بصب نيران أسلحتهم صوب العجلة حيث تم إصابتها والإرهابيين إصابات مباشرة، ما أدى إلى قتل خمسة قياديين لتنظيم داعش ، وتدمير العجلة التي يستقلونها في وادي جلابات جنوب شرق قضاء الرطبة".

وتابع أن "قائد العمليات، أمر الطيار بالهبوط بطائرته على مقربة من المركبة والمسلحين، وحدث اشتباك خاطف وسريع تم خلاله قتل مابقي منهم".

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