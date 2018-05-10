الموصل تشهد إنتخابات للمرة الأولى منذ عام 2014

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

شهدت مدينة الموصل عمليات التصويت الخاص في الانتخابات العراقية الذي يشمل القوات الامنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الى جانب السجناء , وهي أول إنتخابات تشهدها المدينة منذ تحررها من داعش.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية في نينوى إنها إفتتحت 32 مركزاً إنتخابيا للجيش والشرطة في الموصل والمناطق التابعة لها , وقال فرحان الكيكي مسؤول إعلام المفوضية في نينوى إن الوضع الانتخابي يجري بشكل طبيعي وبإنسيابية عالية.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية في نينوى أن عدد المشاركين الذين يدلون بأصواتهم في الإنتخابات العامة ضمن التصويت الخاص يصل الى أكثر من 40 ألف منتسب في نينوى ضمن تشكيلات الجيش والشرطة.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء العراق وخارجه الخميس أبوابها أمام الناخبين في عملية التصويت الخاص في إنتخابات البرلمان التي تشمل القوات المسلحة والعاملين في الأجهزة الأمنية والشرطة والراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون والمغتربين العراقيين في 21 دولة حول العالم.

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