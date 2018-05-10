الموصل تحيي مهرجان الربيع للمرة الأولى منذ تحررها من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

إحتفلت الموصل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمهرجان الربيع السنوي بعد تحررها من إحتلال داعش بمشاركة أهالي المدينة والدوائر الحكومية ومنظمات وأوساط رياضية وثقافية وشعبية.

وعبر مواطنون موصليون عن فرحتهم بالمهرجان الربيع في منطقة المنصة بعد أن تخلصوا من إحتلال داعش الذي منع الإحتفال بالمناسبات السنوية في المدينة على مدى ثلاث سنوات.

وأقيم مهرجان الربيع في الموصل للمرة الأولى عام 1969 وكان يمتد يومها على ثمانية أيام في هذه المدينة الشمالية الملقبة "بأم الربيعين".

وأقيم الاحتفال الذي يعد تقليداً آشوريا في الجانب الشرقي من مدينة الموصل وتخللته عروض شعبية تعبيراً عن الفرح بعودة الأيام الجميلة.

وبعد مرور عشرة أشهر على إعلان السلطات العراقية تحرير الموصل من إحتلال داعش سارت حوالى 38 سيارة في موكب على إحداها مجسم كرتوني يمثل منارة الحدباء التي فجرها التنظيم تماما صيف العام 2017 وأخرى لجامع النبي يونس ومواقع أثرية أخرى في محافظة نينوى على وقع أغان وطنية وشعبية.

ومرت المواكب بينها وحدات أمنية تتقدمها فتيات صغيرات يرتدين فساتين بألوان بيضاء ووردية ورفعت الأعلام العراقية فيما حلقت في الاجواء طائرات شراعية إستعراضية.

وإستعادت القوات العراقية في العاشر من تموز/يوليو السيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من المعارك الدامية أسفرت عن تحرير اللموصل من إحتلال داعش.

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