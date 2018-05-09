أكثر من 24 مليون ناخب عراقي يصوتون بالانتخابات العامة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مفوضية الإنتخابات العراقية إستعدادها ليوم الإنتخابات المقررة إجراؤها السبت المقبل , مؤكدة أن أكثر من 76% من البطاقات الإنتخابية تم تسليمها للناخبين.



و أضاف متحدث باسم المفوضية أنه تم إستكمال التجهيزات كافة الخاصة بالانتخابات , مشيرة الى أن عدد البطاقات الإنتخابية التي جرى توزيعها تجاوز العشرة ملايين بطاقة.

و أكدت مفوضية الإنتخابات العراقية أن الصمت الانتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل , مبينة أن عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية بلغ أكثر من 76%..

و قال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحفي إنه تم إتخاذ إجراءات إحتياطية في يوم الإنتخابات من خلال عدم إستخدام الموبايلات داخل محطة الاقتراع , داعيا الناخبين الى التعاون حيث يفضل عدم جلب الموبايلات.

و إنطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية يوم 14 من نيسان الماضي والتي يتنافس فيها آلاف المرشحين للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329

و تعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي , والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 , كما أنها رابع انتخابات منذ عام 2003 حيث سيتم إنتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بدوره سينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.





اقرا ايضا

غلق منافذ العراق ومطاراته لمدة 24 ساعة خلال الإنتخابات