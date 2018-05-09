غلق منافذ العراق ومطاراته لمدة 24 ساعة خلال الإنتخابات

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وسام يوسف)

أغلقت السلطات العراقية المنافذ الحدودية والمطارات لمدة أربع وعشرين ساعة خلال فترة إجراء الانتخابات العامة المقررة يوم السبت المقبل.



و نقل مراسل أخبار الآن عن مصادر أمنية عراقية تأكيدها أن اللجنة الأمنية العليا لإنتخابات العراق حددت مدة إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات بين الساعة الثانية عشر من مساء الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر من مساء السبت.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الأمنية في إقيم كردستان العراق إغلاق المنافذ الحدودية وفق تعليمات الحكومة الإتحادية في بغداد , كما أعلنت إغلاقها الحدود بين محافظات الإقليم الثلاث خلال عمليات الإقتراع.

و من المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة في الثاني عشر من شهر آيار الجاري.

و يتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً و إئتلافاً وقائمةً إنتخابية موزعة على 88 قائمة إنتخابية و 205 كيانات سياسية و 27 تحالفاً انتخابياً و ذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً وهو عدد أقل من مرشحي إنتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيعها أجهزة العد والفرز الألكترونية و المعدات اللوجستية على مراكز الإقتراع المنتشرة في محافظات البلاد.

كما شددت السلطات الأمنية إجراءاتها لتأمين العملية الإنتخابية , مؤكدة مشاركة 940 ألف جندي ومنتسب من جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية العراقية بما فيها سلاح الجو في إجراءات حماية مراكز الإقتراع.

اقرا ايضا

خطة أمنية لانتخابات العراق بمواجهة تصعيد داعش