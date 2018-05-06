خطة أمنية لانتخابات العراق بمواجهة تصعيد داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

أعلنت وزارةُ الداخلية العراقية انطلاقَ الخطة الأمنية في بغداد والمدن الأخرى المتعلقة بحمايةِ الانتخابات، وأعلنت وجودَ تنسيقٍ مشترك بين كافةِ الأجهزةِ الأمنية لحمايةِ تسعةِ آلافِ موقعٍ انتخابي

فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية إلى مشاركة القوات الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع المقرر في 12 مايو الجاري حيث باشرت القوات الأمنية بدخول جميع قطعاتها حالة الإنذار القصوى لحين انتهاء الاقتراع.

انطلقت الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات العراقية، فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية إلى مشاركة القوات الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع المقرر في 12 مايو الجاري، حيث باشرت القوات الأمنية بدخول جميع قطعاتها حالة الإنذار القصوى لحين انتهاء الاقتراع، ووجهت وزارة الداخلية جميع المنتسبين بالالتحاق فوراً.

ويأتي انطلاق الخطة الأمنية في وقت عاد تنظيم الدولة "داعش" إلى الواجهة مجدداً بشن هجمات متفرقة على عدد من محافظات العراق مع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحافي إنه "تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وأن الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".

وأضاف معن أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات انطلقت السبت 5 مايو الحالي وستكون القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن "القوة الجوية وطيران الجيش سيكونان على أهبة الاستعداد لحماية مراكز الاقتراع أو المناطق المجاورة لها".

من جانبه، أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ"الوطن" أن "المراكز الانتخابية قبل 7 أيام من موعد الانتخابات سوف تسلم إلى القوات الأمنية لكي تقوم هذه القوات بتمشيط المناطق المجاورة وإتمام عمليات حفظ الأمن في هذه المراكز ومن ثم يعاد تسليمها إلى مفوضية الانتخابات.

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