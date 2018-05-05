أين تكمن أهمية ما جاء في خطبة الكربلائي؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (تحليل)

كان ممثل المرجعية الدينية في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتحدث نيابة عن آية الله الكبير علي السيستاني. وهكذا تم إلقاء الخطبة في كربلاء على أنها دعوة من السلطة الدينية العليا لجميع الشيعة العراقيين.

وحذر السيستاني من الاستغلال السياسي لمرجعيته في الانتخابات. وقال إنه لا يدعم أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية، وحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات.

تحدث السيستاني أيضاً ضد الحكم الاستبدادي ونصح العراقيين بعدم التصويت للمسؤولين الذين كانوا فاسدين أو غير كفؤين. لكن الجانب الأبرز في تحذير السيستاني عبر كربلائي كان يتعلق بالتدخل الأجنبي.

فقد أطلق السيستاني والمؤسسة التي يمثلها بالكامل تحذيراً واضحاً و جلياً عن التأثير الأجنبي على الانتخابات العراقية. معظم العراقيين سوف يفسرون ذلك كتحذير للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

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