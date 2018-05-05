مؤشرات في إيران على عدم تجانس بين سلطات النظام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

الملف النووي الإيراني وسياسات طهران الخارجية والإتهامات المتزايدة لها بسبب التدخل في شؤون دول عدة بالشرق الأوسط , كل هذه القضايا تطرح مناقشات حادة بين السلطات الإيرانية , حيث أظهرت خصوصاً عدم تجانس بين السلطة التنفيذية التي يرأسها حسن روحاني والسلطات المرتبطة بشكل مباشر مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الإتفاق النووي مع إيران , و بينما يواجه النظام إتهمامات متزايدة بسبب تدخلاته في دول الشرق الأوسط , تشهد طهران حالة عدم تجانس بين سلطات النظام تتصاعد وتيرتها في قضايا عدة أبرزها تلك المرتبطة بالملف النووي وبسياستها الخارجية في المنطقة , في حين يبدي مواطنوها شكاوى مستمرة من التضييق على حرياتهم في الإطلاع على المعلومات.

وعلى الرغم من أن طبيعة نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران توجب تنفيذ سياساته من قبل السلطة التنفيذية إلا أن حسن روحاني الذي طرح نفسه إصلاحياً محافظاً للفوز برئاسة هذه السلطة أطلق مواقف تناقضت مع إجراءات السلطات الأمنية والقضائية المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى.

وفيما يرى مراقبون أن هذه المواقف تتعلق برؤية روحاني لحفظ ولاية الفقيه الذي حذر من إنهيار نظامه بسبب سياسات التضييق على الشعب , يرى آخرون أن روحاني يسعى لتوسيع القاعدة الشعبية المؤيدة له مستغلا الظروف الإقتصادية وإجراءات التقييد التي يعاني الإيرانيون منها.

وبينما أطلق مسؤولون مرتبطون بالمرشد الأعلى تصريحات حاولوا من خلالها إظهار إمتداد النفوذ الإيراني في دول مثل العراق وسوريا كان أبرزها ما قاله علي أكبر ولايتي مسؤول ملف السياسة الخارجية في مكتب المرشد إن إيران لن تقبل بصعود الليبراليين والشيوعيين في إنتخابات العراق وإن إيران تدعم ما وصفها بالحكومة الشرعية في سوريا , لم يدل روحاني بأي تصريح مماثل بل أبدى حينها تفهماً تجاه الإحتجاجات التي طالبت حكومته بالإنشغال بتحسين معيشة الشعب بدل صرف الثروات على الملف النووي والخوض بملفات خارجية عدها المحتجون إنها جلبت لهم الفقر والبطالة.

هذا و يرى مراقبون ودبلوماسيون غربيون في الشرق الأوسط أن عدم تجانس السلطات في إيران يتركز بين الإصلاحيين والمحافظين و لا يدور فقط حول مسألة الديمقراطية , بل حول مسائل أخرى مهمة مثل الخطوط الحمراء التي ينبغي عدم تجاوزها في دور إيران بالصراعات الإقليمية والقدْر الذي تحتاجه طهران من الإنفتاح على العالم الخارجي والذي يتطلب مرونة في الملف النووي مع الغرب وبالتالي تحسن الواقع الإقتصادي للبلاد

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