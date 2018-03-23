باكستانية تستخدم صورا وتصاميم جريئة للدفاع عن حقوق المرأة

أخبار الآن | لاهور - باكستان (شافعي معلم أحمد)

تختلف طرق التعبير عما يجل في ذهن المرأة من تصورات لتحقيق طموحاتها ,شازل ماليك فتاة باكستانية اختارت الرسم فوق صور النساء طريقة للتعبير عن الواقع السيء التي تعيشه المرأة الباكستانية من عنف جنسي و الحرمان من أبسط حقوقها، وفق آخر التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر باكستان ثاني دولة في حرمان المرأة من حقوقها

شازل ماليك مصممة أزياء و رسومات

في هذه المدينة المزدحمة بالسكان و الحكايات ولدت شازيل ماليك و بدأت تظهر رسوماتها للعالم

فهل لك أن تعطينا تفاصيل عن حياتك المهنية والتعليمية؟تجيب شازل "كنت مولعة في الرسم منذ صغري، حصلت على البكالوريوس في تصميم الاتصالات، بعدها أكملت الماجستير في الولايات المتحدة في نفس التخصص ، مقارنة مع الكثير من الفتيات الباكستانيات اعتبر نفسي محظوظة ولهذا السبب اخترت أن يكون لعملي شيئاً له تأثير إيجابي على المجتمع الباكستاني، عليك ترد الجميل وأن تعمل ما يفيد في مصلحة مجتمعك وهذا ما أحاول فعله .

في هذا المجتمع المحافظ استطاعت ان تثبت نفسها و تجد لها بصمتها الخاصة لتلفت أنظار المجتمع الباكستاني بجرأتها و طموحها اللا محدود

تعلق شازل قائلة "المجتمع الباكستاني مجتمع محافظ وهناك قضايا لا يجرء أحد ان يتحدث عنها باعتبارها فضيحة او تحد للأعراف المحلية ,لا أشعر أنني قمت بعمل أخاطر فيه بحياتي، بل أعتقد أن هناك طرقا كثيرة لإيصال رسالتك إلى الناس دون أن تتعدى على أحد، وأحاول دائما ألا أغضب على أحد في رسوماتي وتصاميمي،

هدفها أن تصل رسالتها للمجتمع و ليس استفزازه ففي بعض الأحيان ترسم على الثياب رسومات ساخرة لإيصال رسالة ما، وفي بعض الأحيان تستخدم رسم الزهورعلى صور الفتيات للفت انتباه المجتمع لقضاياهن

تتحدث عن طريقة اختيارها رسوماتها قائلة "أرسم صور النساء بأشكال مختلفة , بعضهن يرسمن التاتوعلى جسمهن، وبعضهن يحملن نظارات بعبارات تدعوهن لعدم اليأس، وتشجعهن للمطالبة بحقوقهن وأن يعشن حياة بلا خوف، الهدف من هذه الرسائل هو أن يعرفن الباكستانيات حقوقهن وأن يتحدين العقبات و أن لا يستسلمن للظروف المحيطة بهن. وطبعا واجهت صعوبات كثيرة من خلال عملي لكنني أؤمن أن قضية حقوق المرأة الباكستانية يجب العمل عليها من اجل التغيير نحو الأفضل

تجد أن رسم المرأة هو السبيل الوحيد للتعبير عما يجول في ذهنها من أفكار فتضيف "كوني امرأة ولأنني أعبر عن تجربتي الواقعية كامرأة باكستانية أعتقد أنه من الطبيعي أستخدام صور للنساء لتقريب الفكرة , كان بالإمكان أن أستخدم صور الرجال لإرسال رسالتي لكن أعتقد أن هنا العديد من الرجال يفعلون ذلك وهذا ليس جديدا.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينهالون برسائل الشكر و التشجيع لها في مشروعها الجريء تقول معلقة على تفاعل الشاب و الفتيات معها " بالرغم من تفاعل الشباب الكبير مع أعمالي على الإنترنت لكنني ما زلت أعتبرهاغير كافية بالنسبة لعدد سكان باكستان، ومع ذلك ارى ضجة كبيرة في الشبكات التواصل الاجتماعي، ونستلم رسائل شكر وتشجيع من قبل الفتيات والشباب الذين يرون هذه الخطوة مهمة للغاية

فماذا تتمناه للنساء في باكستان ؟

كلما سافرت خارج باكستان، وأنا لا أتحدث عن نساء الغرب، بل أعني الحقوق التي يتمتع بها الباكستانيات مقارنة بنساء دول الجوار أشعر أن المرأة في تلك الدول نالت حقوقها , أعني علينا أن نترك للنساء مساحة أكبر لمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع، ويجب أن نعطي المرأة نوعا من الاستقلالية لتدير حياتها كما تراها هي مناسبة، أنا لا أتحدث عن مشاركة المرأة في القضايا الكبيرة، بل على الاقل أن تتمتع في حقوقها الأساسية لتعيش حياة سعيدة .

وفق آخر التقارير الدولية التي أشارت أن باكستان ثانية الدول في قائمة الأسواء من حيث حقوق المرأة , تسعى شاذي ماليك لتغيير هذا الواقع الذي تعيشه المرأة الباكستانية

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