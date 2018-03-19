طفل إنجليزي يغني لمحمد صلاح ويغير اسمه حبا فيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي تسجيلا لطفل إنجليزي يغني اغنيته الشهيرة “مو صلاح” التي ينشدها له جماهير الحمر منذ قدومه للنادي مع تألقه اللافت.

وأعاد صلاح نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر لأب إنجليزي نشر المقطع وأرفقه برسالة لصلاح قال فيها “لقد أسعدت صديقي الصغير بأهدافك الأربعة (في شباك واتفورد) لن يتوقف عن غناء الأغنية، قال لأساتذته في الحضانة إن اسمه الجديد مو صلاح، وأنه لن يرد علي أو على امه إلا إذا ناديناه مو صلاح #الملك_المصري“.

حقق الفيديو حتى وقت كتابة التقرير على حساب الأب جوي ماكدونالد نحو ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتم إعادة نشر تغريدته أكثر من خمسة آلاف مرة.

وكانت الأغنية ظهرت للمرة الأولى في ديسمبر وما لبثت وانتشرت في مدرجات ليفربول، وتعددت نسخ الأغنية، فظهرت مجموعة من النساء كبيرات السن وهن ينشدنها فيما يشبه الجوقة الغنائية.

وتقول كلمات الأغنية

مو (اختصار محمد) صلاح، مو صلاح، مو صلاح، يركض بطول الجناح، صلالالالالالالالاح، الملك المصري“.

إقرأ أيضا:

حذاء "أديداس" يحقق أرباحا خيالية.. بفضل "نفايات" البحر

سيارة تستقر شركتها بدولة عربية.. ربما تكون الأسرع في العالم!