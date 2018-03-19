حذاء "أديداس" يحقق أرباحا خيالية.. بفضل "نفايات" البحر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تساهم شركة الألبسة والأحذية الرياضية "أديداس" الشهيرة بحماية البيئة على طريقتها الخاصة، إذ قامت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 بصناعة أطقم نادي "بايرن ميونخ" 100 % من نفايات المحيطات. وبما في ذلك الخيوط والألياف، فهي تتكون من نفايات معاد تدويرها والتي تم تجميعها من شواطئ جزر المالديف.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة "كاسبار روستد"، "لقد قمنا ببيع مليون حذاء مصنوع من بلاستيك المحيطات في العام الماضي 2017"، يتكون الجزء العلوي من الأحذية الرياضية من 95 في المئة من البلاستيك الذي تم استخراجه من البحر، وحتى الأربطة والأرضية فهي تتشكل من مطاط طبيعي"..



مع العلم أنه لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تقوم فيها الشركة بإنتاج حذاء "Ultra Boots Uncaged Parley" من الزجاجات البلاستيكية التي تم استخراجها من المحيطات أو تم جمعها من الشواطئ، بل سبق وانتجت حذاءا حقق مبيعات خيالية وتوج الحذاء الأكثر مبيعا بحسب موقع "نورد بايرن".

الجدير بالذكر، أن شركة "أديداس" تحتاج إلى حوالي 11 زجاجة بلاستيكية لصنع حذاء واحد! وإذا كنت تنوي شراؤه، فهو لا يبدو أن مصنوع من النفايات اطلاقًا. كما يصعب تمييزه عن غيره من الأحذية التي تنتجها الشركة عادة. ومع مرور الوقت، ستقوم الشركة بإنتاج السراويل الرياضية وحمالات الصدر بشكل جزئي من نفايات المحيطات..

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