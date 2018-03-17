إنفجار سيارة مفخخة في كابول وسقوط ضحايا

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (ا ف ب)



قتل مدنيان على الأقل وجرح آخرون في تفجير سيارة مفخخة نفذه انتحاري في كابول، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية، مشيرا الى ان هدف الهجوم ليس واضحا، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة 09,10 (04,40 ت غ) من صباح اليوم (السبت) انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابول". واضاف ان هدف الهجوم ليس واضحا..



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون، ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين، وأوضح مسؤولو الشرطة أنها ما زالت تتحرى سبب الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

يذكر أن استمرار وقوع الهجمات في كابول يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي يدعمها الغرب، وكان قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، قد قال الأربعاء، إن "كابول هي محور جهدنا الرئيسي"، في إشارة للقوى الدولية التي تساعد قوات الأمن والدفاع الأفغانية.

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