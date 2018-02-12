طلاب الإمارات يصنعون المستقبل بإختراعاتهم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

بكثير من الحماس انطلقت اليوم في دبي مسابقات الاختراع في مدرسة المواكب بالبرشاء بين طلاب المدرسة وذلك بهدف حثهم على الابداع في مجالات العلوم التقنية، ويعتمد الطلاب في اختراعاتهم على حلول علمية وعملية مبتكرة لمشاكل يسعون إلى حلها بالبحث العلمي والابتكارو تنفيذها على أرض الواقع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي :

تنفيذ مشروع علمي في المدرسة كان نافذة مريم درويش على الابتكار وحب العلوم، حتى أنها بدأت تتبنى تطبيق فكرة سقاية النبتات الموجودة داخل البيت بتقنية جديدة تحافظ بها على حياة النبتات المنزلية و توفير المياه بطريقة علمية مبتكرة استطاعت تحقيقها بعد جهود علمية و عملية رفقة زميلاتها .

اما غسان فكان متحمس جدا للحديث عن اختراعه وهي الة لتنظيف الهواء بحيث تقوم هذه الالة بتنظيف الهواء من الشوائب و يمكن الاستفادة منها في البعثات الخارجية الى الفضاء و استعملها ايضا في المناطق التي يكثر فيها تلوث الهواء .

مسابقة الاختراع الجميع فيها فائز بحسب مدير مدرسة المواكب فرع البرشاء و ان عملية التعليم المتطور الذي توفره المدرسة هو أداة لولادة المخترعين الصغار، وأن طلاب المدرسة استطاعوا أن يطلقوا شرارة ثورة على أنظمة التعليم التقليدية في الوطن العربي.

اقرأ أيضا:

العالم يستشرف العمل المستقبلي في القمة العالمية للحكومات