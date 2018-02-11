العالم يستشرف العمل المستقبلي في القمة العالمية للحكومات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة العديد من الحكومات من كل انحاء العالم اضافة إلى االأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية، وتعد القمة الحكومية التي تحمل عنوان اسشراف مستقبل الحكومات الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة، ويجتمع قادة حكومات العالم لمناقشة القضايا الحكومية ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها التعليم والصحة ورفع سقف التنمية الاقتصادية والبشرية واستشراف المستقبل.

استشراف حكومات المستقبل"، عنوان مواصلة ما تقدمه القمة العالمية للحكومات لحياة الانسان والتي تحولت عبر ست سنوات إلى قائد تغيير لطموح الحكومات وحاضنة مستقبل تحفز تشكيل توجهات العالم وخططه التي ستتحول عبر نقل الخبرات إلى تطبيقات وحلول ترتقي بجودة حياة المجتمعات

حضور حكومي كبير لمسؤولين دوليين ورجال اعمال قدموا من مئة واربعين دولة استشرفوا خلال القمة الحالية العمل الحكومي المستقبلي في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان إلى جانب تحفيز الابتكار وتطوير الاختراعات ومواءمتها مع الاحتياجات البشرية.

القمة سلطت الضوء على محاور جديدة لم يسبق التطرق لها، مثل العدالة في عصر التكنولوجيا وصناعة الهوية الحكومية والأمل واستشراف المستقبل

القمة لم تغفل ايضا عن استعراض أبرز التحديات التي تواجهها منظومات العمل الحكومي في الدول وسبل تضافر الجهود لمواجهتها،إلى جانب إمكانية تطوير شراكات بين منظمات دولية وحكومية للتصدي للاحتياجات الملحة الراهنة والمستقبلية

مناقشة دور الشباب في العمل الحكومي المستقبلي وقطاع الاعمال كان اساسيا في كل المحاور التي تطرقت اليها منتديات القمة ونقاشاتها التي تناولت إلى جانب ذلك دور الشباب فيعمل مستقبل الحكومات

أجندات حافلة كانت في جعبة القمة لما تغطيه من قضايا حيوية وتنموية تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل من اجل استثمار أفضل الإمكانات والموارد التقنية والبشرية وكل ذلك يبقى في سبيل خدمة الانسان.

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