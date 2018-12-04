ظهور أصحاب السترات الصفراء في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (وسام يوسف)

اقتحم محتجون غاضبون يرتدون سترات صفر في البصرة، فندقا أثناء زيارةٍ لنائبِ رئيس الوزراء العراقي وزير المالية فؤاد حسين، وذلك احتجاجا على البطالة.

واعترض المحتجون على موكب وزير المالية العراقي وسط هتافات تطالب بتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص عمل للعاطلين وللخريجين.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي وصل إلى البصرة لبحث المشاكل المالية والاقتصادية مع إدارتها المحلية.

ومنعت قوات الأمن العراقية، أول أمس الأحد، عشرات المحتجين من اقتحام السياج الخارجي لحقل "غرب القرنة 2" النفطي في البصرة جنوبي العراق.

الى ذلك دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة العراقية الى الوفاء بوعودها وتعهداتها التي أطلقتها خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، مؤكدة أهمية الاسراع بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في بيان إن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يتابع بقلق بالغ التظاهرات التي خرجت في المحافظة مؤخراً، ومنها تظاهرات العاطلين عن العمل والمدرسين والمعلمين المتعاقدين"، مبيناً أن "الوعود الحكومية المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لم تشهد تقدماً يدعو الى الاطمئنان".

اقرأ أيضا:

"تاكسي القراءة"في البصرة يمنح كتابا مجانيا