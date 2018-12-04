"تاكسي القراءة"في البصرة يمنح كتابا مجانيا ولا يسمح بالهواتف

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بابتسامة لطيفة يعرض سائق سيارة أجرة، في مدينة البصرة بجنوب العراق، كتابا مجانيا على راكب سيارته إذا قرأ فيه لعشر دقائق متصلة وبشرط واحد فقط.. ألا يستخدم هاتفه الذكي أثناء وجوده في السيارة التي أصبحت تعرف بـ "تاكسي القراءة".

وقرر سائق سيارة الأجرة علي مؤيد قاسم أن يحمل معه في سيارته كتبا يقرأها عند توقف الطريق بسبب الزحام أو أثناء انتظاره أحد زبائنه، وتحولت فكرته بعدئذ إلى حملة لتشارك قراءة الكتب.

واضطُر علي مؤيد قاسم، وهو طالب بالمدرسة الثانوية وقارئ نهم، للعمل سائقا لسيارة أُجرة لتوفير احتياجات أُسرته التي تضم ثمانية أفراد، ومن خلال مبادرة طرحها يحاول الحفاظ على هوايته المتمثلة في حُب القراءة.

وأطلق قاسم مبادرته منذ عام مضى بكتبه الخاصة، لكنه سرعان ما لفت انتباه أصحاب دور النشر الذين اقتربوا منه وعرضوا عليه كتبا مجانا كطريقة للترويج لإصداراتهم. وتحمل سيارته نحو 20 كتابا في موضوعات عديدة بينها أعمال أدبية وفلسفة وعلوم وسياسة وشعر وغيرها.

وكمحفز للناس على القراءة في سيارته قال قاسم إن أي راكب يقرأ لأكثر من عشر دقائق متصلة في كتاب يمكنه أخذه مجانا ليكمل قراءته.

المزيد:

مهندس سعودي يلبي شغف الشباب بتعديل سياراتهم