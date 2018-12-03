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مهندس سعودي يلبي شغف الشباب بتعديل سياراتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حول مهندس سعودي شاب شغف مرحلة الطفولة بالسيارات لعمل تجاري ناجح، حيث افتتح مركزا لتعديل السيارات في مدينة الخُبر بشرق السعودية ويقدم المركز عددا من الخدمات بينها تطوير محركات السيارات وإضافة حليات جديدة لها وتثبيت أدوات جديدة على الهيكل وطلاء السيارات بشكل مختلف وتعديلات أخرى.

وتصدى عبدالله البراهيم "33 عاما"، الحاصل على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من الولايات المتحدة، لرفض الأُسرة والصور النمطية السائدة في المجتمع التي تعلي من شأن العمل الحكومي الثابت واستجاب لشغفه.

وتفيد صفحة المركز على موقع فيسبوك أنه يقدم خدماته في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يذكر البراهيم متوسط تكلفة تعديل سيارة في مركزه موضحا أنه يقدم باقات تلبي احتياجات زبائنه وفقا لميزانياتهم.

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