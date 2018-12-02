غوغل يزين شعاره بألوان علم الامارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

محرك البحث الشهير "غوغل" وكعادته..احتفل باليوم باليوم الوطني الإماراتي، وذلك بتزيين شعاره على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته الرسمية. ويصور الشعار المبتكر من محرك ط غوغل" أطفالا يحملون أعلام الإمارات تغمرهم الفرحة بالعيد الوطني.

وتحتفل الإمارات اليوم 2 ديسمبر باليوم الوطني الـ47، الذي يأتي تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات». وإحياءً لهذه الذكرى الوطنية الغالية، تُنظم مختلف الجهات الحكومية والخاصة سلسلة من الفعاليات المتنوعة والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

وأعلنت "اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة نفاد تذاكر الاحتفال الذي يقام اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، معبرة عن سعادتها بتوافد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

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