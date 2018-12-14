اليماني: خروج الحوثيين من الحديدة خطوة باتجاه السلام

أخبار الآن | السويد - (خاص)

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لأخبار الآن، إن النتيجة الأبرز التي توصلت إليها المفاوضات في السويد، هي خروج الحوثيين من مدينة الحديدة الساحلية ومينائها، موضحا أنها خطوة باتجاه السلام.

وأضاف اليماني لأخبار الآن: "الجديد أن المليشيات الإنقلابية ستنسحب من الحديدة وستخرج من موانئها، هذا مهم جدا نحققه على طريق السلام، وعلى الشعب اليمني أن يحتفل بهذا الجديد الذي يشكل خطوة أولى باتجاه تنفيذ القرار 2216، نريد أن يكون عام 2019 عام سلام في اليمن، وعام نهاية الإنقلاب في اليمن، وعودة الوئام والسلام الأهلي إلى كل أبناء اليمن، عام الشرعية وعودة مؤسسات الدولة، وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن، هذا ما نتطلع إليه جميعا".

وفي ختام المؤتمرات الصحفية التي عقدت في السويد، قال اليماني إن اتفاقات تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة هي اتفاقات افتراضية، معتمدة على تنفيذ الحوثيين لاتفاقهم.

وأعرب اليماني في مؤتمر صحفي الخميس، عن تطلعه أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات.

وقال إن "اتفاقات تبادي الأسرى واتفاق الحديدة هي اتفاقات افتراضية لأننا نفترض أن الطرف الآخر سيطلق سراح المعتقلين وسينسحب من الحديدة".

وأضاف "نتطلع أن يمارس المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على "الطرف الانقلابي"، مشيرا إلى أن "اتفاق الحديدة إنجاز لأنه يتضمن انسحاب الحوثيين للمرة الأولى منذ الانقلاب.

اقرأ المزيد:

الانسحاب من ميناء الحديدة سيتم خلال أيام



