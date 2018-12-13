الانسحاب من ميناء الحديدة سيتم خلال أيام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس إن انسحاب القوات المسلحة من ميناء الحديدة وهو شريان رئيسي لملايين اليمنيين، سيتم "في غضون أيام". وصرح غريفيث للصحافيين في ختام محادثات السلام اليمنية في ريمبو السويد "تصميم الانسحاب يأتي أولا من الموانىء الثلاثة في غضون أيام ثم من المدينة" مشيرا الى أن الانسحاب "تم الاتفاق عليه بين الطرفين" اليمنيين المتنازعين.

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