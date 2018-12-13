اختتام مشاورات السويد.. واتفاق حول تعز والحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية، إلى جانب وجود سبل لتفاهم مشترك بين الأطراف اليمنية حول تعز. وأكد غوتيريس أن هناك جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. كما صرح وزير سفير السعودية في اليمن إلى أن الاتفاق ينص على انسحاب الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة

وأكد معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أن الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي.

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