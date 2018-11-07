دعم كبير تقدمه دور النشر للشباب العربي

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

حظيت دور النشر الإماراتية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإقبال كبير من جانب الزوار الذي يحرصون على اقتناء أحدث الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الكتاب. "دار مداد للنشر"، يعد من أبرز الدور المشاركة في المعرض، والتي قدمت الكثير من الدعم للشباب العربي من أجل نشر مؤلفاتهم.

أكد حسن علي بن سالم الزعابي صاحب دار نشر "مداد" أن الدار التي تأسست في عام 2014 ، تسعى الى تحقيق رؤيتها المتمثلة في "الإمارات تكتب.. الإمارات تنشر.. الإمارات تقرأ" من خلال خلق جيل شبابي قارئ على مستوى عالي من الإبداع، مشيراً إلى أن الدار حصلت في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب الماضية على لقب أفضل دار نشر محلية ما يدفعها لمزيد من التميز في العمل.

وتشهد الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة عربية وأجنبية، ستعرض أكثر من 1.6 مليون عنوانا، إضافة إلى إقامة أكثر من 1800 فعالية، يشارك فيها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية من أنحاء العالم كافة على مدار 11 يوم.

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