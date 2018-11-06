مشروع درج يحيي القراءة لدى العراقيين

أخبار الآن| بغداد - العراق - (عمار أحمد)



ليان فادي شابة عراقية أرادت أن تعيد للكتاب رونقه و أهميته فأسست مشروعا أسمته درج ليقرأ الشباب العراقيون أكثر و يرتقوا درجات العلم و المعرفة.

داخل هذا المبنى التجاري وجدت الشابة العراقية ليان المكان الانسب لمشروعها و حلمها بامتلاك مكتبة لبيع الكتب وتشجيع الشباب على القراءة تحقق في المشروع الذي أسمته درج.التصميم المبتكر لهذه المكتبة يضفي البعد الرمزي الذي تنشده صاحبة المشروع.

اتساع العالم الرقمي في تلبية الاحتياجات الفكرية واستحواذه على جمهور الكتاب كان الدافع الاساس لليان في مشروع اعادة الكتاب الى مكانته الذي كان عليها و النتائج تراها جيدة حتى الان.

تعتقد ليان ان ارتقاء المجتمع ينبثق من تنمية الثقافة لدى الشباب وتطوير معرفتهم وهذا مايوفره مشروع درج. فالأبعاد البصرية للكتاب تؤتي ثمارهاعبر ما ترسخه من معلومات بشكل يختلف عن بقية وسائل المعرفة

اتى مشروع درج للكتاب بان يكون لي مشروع خاص فبحثت عن النقص الموجود بالسوق العراقي .فاتت فكرة المكتبة اما فكرة كلمة (درج ) فانه كلما قرأت شيئا تصعد في المعرفة درجة.

الثقافة العنصر الاساسي في بناء المجتمعات وبناء الثقافة والوعي وتنعكس على المستوى الاقتصادي والتربوي والتعليمي وضروري نكون على اطلاع ومعرفة حتى نستطيع نبني مجتمع سليم صالح للعيش.

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