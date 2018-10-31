مجموعة بريد الإمارات تهدي لوحة طوابع "تحدي القراءة العربي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسلمت سعادة "نجلاء الشامسي"، الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي من سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الامارات بالوكالة لوحة الطوابع التذكارية البريدية الخاصة بـ “تحدّي القراءة العربي” ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميةحيث يعتبر الطابع البريدي توثيقا للأثر الإيجابي الذي أحدثه تحدّي القراءة العربي المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربيا، وفق موقع "الوطن".

جاء ذلك بحضور وفد من مجموعة بريد الإمارات خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من “تحدي القراءة العربي”، تحت عنوان "طلبة عرب يضيئون العالم”، حيث يتنافس 5 طلاب استطاعوا الوصول إلى المرحلة النهائية، على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2018، المشروع المعرفي الأكبر من نوعه عربياً، والذي يندرج ضمن مبادرات "محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"..

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