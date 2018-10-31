"مريم" بنت كفرالشيخ ثاني العالم في "تحدي القراءة العربي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفرالشيخ، الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول حصول الطالبة مريم محمد يوسف، بالصف الثاني الثانوي علمي بمجمع رخا التابع لإدارة بيلا التعليمية، على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة تحدي القراءة العربي للدورة الثالثة التي أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن المديرية أن الطالبة الفائزة بالمركز الثاني على مستوى العالم في "القراءة العربي للدورة الثالثة"، كرمها الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحصولها على المركز الثاني من بين 170 طالبًا وطالبة وصلوا إلى التصفيات النهائية في المسابقة العالمية التي يشارك فيها طلاب من 44 دولة عربية وغير عربية..

قالت الدكتورة "بثينة كشك"، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، "إنها كانت على ثقة كبيرة بفوز "مريم" وأنها ستعود لكفرالشيخ، حاصلة على مركز متميز، وهذا ما تحقق فعليًا"، وحصلت "مريم" على المركز الأول في المسابقة على مستوى مصر، ومثلتها في دبي، وكرمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولُقبت بـ"بطلة التحدي"، وحصلت على درع "بطل التحدي" و15 ألف دينار إماراتي، وشهادة تقدير..

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