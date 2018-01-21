إنترسيك يجمع صناع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق بالعالم

أخبارالان | دبي - الامارات العربية المتحدة - سامر لواء الامانة



افتتح في دبي فعاليات الدورة العشرين لمعرض إنترسك للأمن والسلامة اليوم أبرز معرض تجاري لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في العالم.

يشارك في المعرض أكثر من الف وثلاثمئة عارضا من 59 دولة على مساحة 60,000 متر مربع في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بزيادة نسبتها 5 % مقارنة بالدورة السابقة.

يقدم المعرض أكثر من 5 آلاف علامة على مستوى أقسامه السبع وهي الأمن التجاري، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، الأمن الداخلي والشرطة، الأمن المعلوماتي والأمن الالكتروني، الأمن البدني والمحيطي، البيوت الذكية وأتمتة المباني.

رافق سمو الشيخ منصور بن محمد الذي يقام المعرض تحت رعايته الكريمة، رافق سموه خلال الافتتاح كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمين وممثلي الصناع الإقليمية، وخلال الافتتاح قال سموه: " شهدت الفترة الأخيرة زيادة أهمية قطاع الأمن والسلامة بشكل ملحوظ، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، سجل معرض إنترسك نموا كبيرا ليصبح أهم معرض تجاري متخصص في صناعة السلامة والأمن على الصعيد العالمي".

"وقد لعب إنترسك دورا مساهما في تعزيز سلامة وأمن المجتمعات من خلال طرح أحدث الابتكارات والتطورات للزوار وأصحاب المؤسسات في الشرق الأوسط. ويؤكد نجاح المعرض على أهمية دور دبي الإيجابي في دفع عملية التغيير والإبداع وتحقيق التنمية على مستوى المنطقة".

سجل قسم الحرائق والإنقاذ أعلى معدل نمو سنوي في إنترسك 2018، حيث يشارك في القسم 448 شركة هذا العام، بزيادة نسبتها 27 % مقارنة بدورة 2017. ويواصل قسم الأمن المعلوماتي والالكتروني نموه أيضا حيث يشارك فيه هذا العام 52 عارضا متخصصا في مكافحة التهديدات، عمليات التجسس والجرائم الالكترونية.

ويظل قسم الأمن التجاري الذي يشارك فيه هذا العام 453 عارضا أكبر الأقسام، فضلا عن المشاركة المميزة في أقسام الأمن البدني والمحيطي (90 عارض)، السلامة والصحة (173 عارض)، الأمن الداخلي والشرطة (91 عارض)، البيوت الذكية وأتمتة المباني (30 عارض).

من جانبه قال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: " لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط، تتصدرها الإمارات، تحولا اقتصاديا سريعا استلزم الحاجة إلى الحفاظ على سلامة وتأمين البنية التحتية الهامة، الأصول والأرواح".

وتابع: "ينعكس هذا التحول في السوق، وحين انطلق إنترسك في دورته الأولى عام 1998 شارك فيه 61 عارضا حيث كان يخدم سوق صناعة الأمن الداخلي والتجاري في الشرق الأوسط والذي كان حجمه يبلغ 52 مليون دولار".

وأضاف باولس: " ومنذ ذلك الحين، سجل المعرض معدل نمو سنوي مركب هائل بلغت نسبته 33 % حيث تبلغ قيمته حاليا 12.2 مليار دولار. ويتأكد هذا النمو من خلال نجاح أعمال الكثير من العارضين في إنترسك - الذين شارك منهم 13 عارضا في أولى دورات إنترسك عام 1999 ويعودون للمشاركة في 2018. كما يشارك عارضون آخرون كثيرون لأكثر من عشر سنوات، وخلال تلك الفترة لاحظوا نمو أعمال بنسب مضاعفة".

ومن فعاليات إنترسك 2018 في يومه الأول كانت المنطقة الداخلية للطائرات بدون طيار، التي شارك فيها شركاء المعرض الرسميون من شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بتقديم عروض توضيحية حية لأحدث الطائرات بدون طيار وهي تعمل.

وفي سياق متصل شهدت منطقة العروض الحية الخارجية عددا من تطبيقات إنقاذ إطفاء الحرائق المثيرة، السيارات المدرعة، إضافة إلى تشكيلة من سيارات شرطة دبي الفائقة. كما تم الكشف هنا عن Bristol FL 60 XR في الشرق الأوسط - وهي أعلى منصة جوية في العالم بسلام للإنقاذ من الحرائق يصل ارتفاعها إلى 31.5 متر.

شاركت الشركة الكورية IDIS ضمن 19 من أكبر 20 موردا لحلول الأمن في العالم ضمن قسم الأمن التجاري في إنترسك 2018. وقد أطلق مورد مراقبة الفيديو هذا العام في الشرق الأوسط وأفريقيا العديد من الحلول والتقنيات الجديدة، بما في ذلك محرك تحليل التعلم العميق IDIS الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI). وصرح هاري كون، المدير العام في IDIS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الشركة طورت تقنية الذكاء الاصطناعي في معداتها الحالية، لتوفير مراقبة أسرع، أدق وقابلة للقياس.

وأضاف: "في إنترسك نستعرض أحدث تكرارات تحليل التعلم العميق IDIS للمراقبة الفاعلة للأفراد، السيارات، الدراجات إضافة إلى إظهار الإخطارات بالكشف عن الأشياء، التسكع والتسلل - وكلها مهيأة لتتناسب مع حجم مراقبة الفيديو قياس 16.9.

وتابع كون: "تحرص IDIS على التطور باستمرار، وقد طورت بنفسها قاعدة المحرك لتصنيف الصور، الكشف عن الأشياء والتقسيم، وهو ما يتيح تحليل مجموعات بيانات هائلة بدون أعمال المعايرة المسبقة الشاقة. وسوف تخدم تحليلات التعلم العميق IDIS العالم، حيث أن التعلم العميق يعني أن أي مستخدم يمكنه النظر إلى أي مشهد ويفهم بصورة بديهية كيف تغير النمط ومن ثم يستجيب وفقا لذلك بشكل فاعل".

وفي مكان آخر في قسم السلامة والصحة، تطلق Industrial Scientific الأمريكية حلولها للكشف عن الغاز وتحليل السلامة التي تم استخدامها على مستوى صناعات المخاطر العالية المتنوعة مثل السلامة العامة، الدفاع المدني، النفط والغاز، الإنتاج الكيماوي، التعدين، تصنيع الصلب والبناء.

وقال "سيدريك لو منتر"، المدير العام في Industrial Scientific الشرق الأوسط، أوروبا وأفريقيا: "بوصفها شركة عالمية رائدة في تحليلات السلامة والكشف عن الغاز، تمتلك Industrial Scientific ما يقرب من 20 % من السوق على مستوى العالم".

وأضاف: "في إنترسك 2018 تطلق الشركة حل مراقبتها المباشر iNet Now الذي يوفر إخطارات فورية نصية وعبر البريد الالكتروني عن مخاطر الغاز، حالات الذعر، ومواقف سقوط الأشخاص ما يسمح للمستخدمين برؤية والتفاعل مع هذه الحوادث أثناء وقت وقوعها".

وتابع لي منتر: "تساعد خريطة فورية للعمال والأدوات المستخدمين على تحديد موقع أي فرد من العمال الوحيدين إلى من يعملون في أي مرفق. كما نوضح أحدث حلولنا Portable Multi-Gas Monitors Ventis Pro Series، Transportable Area Monitor Radius BZ1 و Portable Single Gas Monitor Tango TX1".

في ظل المشاركة الدولية التي تبلغ 83 % يتأكد الإقبال العالمي على إنترسك 2018 بمشاركة 15 جناحا دوليا من كندا، الصين، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيطاليا، كوريا، باكستان، سنغافورة، تايوان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة إضافة إلى جناح روسيا لأول مرة في 2018. المشاركة الإماراتية متميزة أيضا، حيث سجلت نموا سنويا بنسبة 6 %، حيث يشارك 223 عارضا على مساحة 10,500 متر مربع.

يعود إنترسك 2018 بفعالياته المعروفة الدائمة مثل جناح السلامة في تصميم المباني وجناح المنازل الذكية، فيما يتضمن المعرض برنامج مؤتمرات شامل على مدى ثلاثة أيام يتصدره مؤتمر الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط ومؤتمر الذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي في الشرق الأوسط.

يقام إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. وتضم قائمة الشركاء الحكوميين الرسميين شرطة دبي، الدفاع المدني بدبي، أكاديمية شرطة دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي

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