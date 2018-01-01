دبي تستقبل 2018 باحتفالية مبهرة ومحطمة للأرقام القياسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الأخبار )

دخلت احتفالية بعروض الليزر لاستقبال العام الجديد 2018 في برج خليفة بوسط مدينة دبي الإماراتية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد".

وانتزعت دبي هذا اللقب من مدينة هونغ كونغ التي أحرزته في عام 2013 لعرض على مبنى "آي سي سي"، بمساحة زادت عن 46641.52 متراً مربعاً، بينما بلغت مساحة عرض (لايت آب 2018) على برج خليفة 109252 متراً مربعاً.

مجموعة إعمار العقارية الإماراتية، المنظمة للاحتفالية ذكرت في بيان صحفي أن أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم حضر احتفالات دبي برأس السنة، بينما شاهد ما يقارب 2.5 مليار شخص حول العالم العروض المبهرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن نجاح لايت آب 2018 في تحطيم الرقم المسجل في غينيس تطلب تركيب تجهيزات ضوئية ضخمة، وأجهزة ليزر، وملحقات أخرى، تزن أكثر من 118 طن.

كما اُستخدمت كابلات يزيد طولها عن 28.7 كيلومتراً، تشمل 7.7 كيلومتراً من كابلات الطاقة، و21 كيلومتراً من كابلات الشبكات والإشارة.

وثُبتت أجهزة الليزر باستخدام حبال، بلغ طولها 25كيلومتراً، مدعمة بنحو 20 طناً من معدات التركيب الفولاذية المصممة خصيصاً لهذا الحدث.



ووُضع أكثر من 40 ضوء ليزر معدل للاستخدام الخارجي، و230 كشاف زينون عالي الطاقة، و280 ضوء متحرك، بالإضافة لاستخدام أعلى كشاف وأعلى ليزر وضعا على مستوى العالم بارتفاع 828 متراً، وهو ارتفاع برج خليفة.

وحولت هذه الاحتفالية وسط مدينة دبي إلى أحد أكثر بقاع العالم سطوعاً، بسطوع وصل إلى أكثر من 76مليون شمعة.

وعمل أكثر من 300 خبير في الموقع، بما في ذلك 100 عامل متخصص في تركيب الحبال، قطعوا مجتمعين أكثر من مليون كيلومتر للمشاركة في المشروع.

واستغرق تحضير احتفالية لايت آب 2018 5 أشهر.



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