مواطنون أردنيون يتحدثون عن أجمل لحظاتهم في 2017

أخبار الآن | عمان - الأردن - (لانا رياض)

في استطلاع لأخبار الآن حول أجمل وأصعب ما مر في عام 2017 ، كاميرا أخبار الآن التقت عددا من المواطنين في الأردن.

عبير حسين: "أحلى شي صادفني بـ 2017 إني ولدت ابني محمد وأصعب شي واجهني أنو شغلي صار شوي أصعب".

عبد الله الخلايلة: "أحلى شي صارلي بـ 2017 إني أخدت رخصة سواقة وأخذت السيارة من الوالد بس أسوأ شي إني أخفقت بالثانوية ولكن أتمنى أن تكون 2018 فال خير علي وأنجح".

جمانة البرايسة: "أفضل شي صارلي بـ 2017 إني دخلت الجامعة الأردنية التي كنت بحلم فيها والتخصص الذي أريده، وأصعب شي إني رسبت بمادة التوجيهي ما كنت توقعتها".

أمل ظاهر: "أفضل شيء إني شاركت بسكايب هاند، وأسوأ التجارب كانت رسوبي بالتوجيهي بعلوم الأرض، ولكن أتمنى أن تكون 2018 أحسن".

تامر الراميني: "سنة 2017 كانت من أفضل السنوات بالنسبة لي، فيها خلصت أصعب مرحلة بالحياة، بفضل الله وتخصص بحبه ولا أعتقد أن هناك شي سيء حدث".

سوسن يوسف: "2017 مرت حلوة وبنتي دخلت الجامعة ومن أسوأ الأمور أنه كان فيها ضغوطات عمل".

ابراهيم كوكش: "مرحبا أنا إبراهيم من أمريكا عايش بالأردن واحلى شي بنتي واسمها ايلا".

سندس الخاصكي: "أحلى شيء بـ 2017 أنه نعيش في الأردن مع الأردنيين والهاشميين، وأصعب شي أنه ترامب عمل القرار الكتير غلط بحق الفلسطينيين وحقنا كلنا العرب".

حسام صبح: "من أجمل الأشياء أنه توفقت من الجوانب المهنية بالشغل، والتحقت بجامعة الشرق الأوسط ودرست اعلام، ومن أسوأ الأشياء هو 6 ديسمبر بإعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني".

أحمد صبح: "كل عام وانتوا بخير، أحلى شي صار معي أنه نجحت وبابا جابلي سيارة وأسوأ شي أنه راحت القدس".

مهند: "أحلى شي أنه إجانا ابن أخ، أول حفيد وكانت سنة كتير حلوة".

سامر كليب: "أحلى شي بـ 2017 أنه أنا سأتخرج هذا الفصل وأصعب شيء وفاة عمتي الله يرحمها".

هارون غياظة: "احنا سعداء بـ 2017 لأن أختي تزوجت وفرحنا بها، لكن هناك حادثة أصابتني أنه وقع علي مصعد حجمه 3 طن، وكانت هذه من الأمور الصعبة".

جمان أبو غوش: "أحلى شي صار معي بـ 2017 إني تعرفت على صاحباتي وأنه قضينا وقت حلو وأصعب شيء لما جدتي ماتت".

ديانا الحيراري: "2017 كانت جميلة جدا وكلها مغامرات، منها إني حققت نجاح كبير وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة ثانية، وكانت جدا حلوة وكان السيء فيها أنك تفقد ناس".

رنين الأحمد: "أحلى شي بـ 2017 إني نجحت توجيهي وخلصت 12 سنة، من أكبر مراحل حياتي وأصعب شيء إني دخلت جامعة وواجهت صعوبة بأول فوتي على الجامعة، وأنا أدرس فيزياء بجامعة ال البيت".

ندين أبو غربية: "أحلى شي إني اتعرفت على كثير ناس، وخضت تجارب جديدة مثل السفر لبلغاريا وتعرفت على حضارات جديدة ونقلتلهم حضارتنا، ومن الصعوبات أنه رجلي انكسرت وتعرقلت مسيرة كرة القدم ولكن تجاوزت هذه الصعوبات".

لينا الحصان: "أحلى شي إني تعرفت على ناس كتير منيحة، وأسوأ شيء إني فقدت شخص عزيز علي وهذا أثر فيي".



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