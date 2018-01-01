لبنانيون يتمنون السلام في العام الجديد

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون)

استطلعنا آراء بعض المواطنين في لبنان حول مشاعرهم بقدوم العام الجديد، وماهي أجمل اللحظات التي عايشوها في عام 2017.

هذا واحتفل العالم بحلول العام الجديد بأجواء من البهجة، وأضاءت المفرقعات النارية سماوات العواصم وامتلأت الميادين والساحات العامة بالمحتفين.

وكانت أوستراليا أولى الدول المحتفلة بدخول عام 2018، وشهد الآلاف عرض الألعاب النارية الرائع في خليج العاصمة الشهير.

وبدأ شرق الكرة الارضية باستقبال العام الجديد إذ انطلقت من جزر المحيط الهادئ ومن ثم استراليا الاحتفالات بحلول السنة الجديدة التي تقام وسط اجراءات أمنية مكثفة.

في الدول العربية جرى في دبي عرض ليزر مرفق بالموسيقى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 متراً) عوضا عن عرض الألعاب النارية. وتوقعت شرطة دبي وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عرض الليزر الذي نقل بالبث الحي عبر موقع تويتر.

وزينت موسكو جاداتها وساحاتها الرئيسية لاستقبال السنة الجديدة وستضيئ عروض الألعاب النارية 36 موقعاً مهماً في العاصمة الروسية.

وأقامت برلين خيماً خاصة على بوابة براندنبرغ للاهتمام النساء اللواتي قد يتعرضن للتحرش أو يشعرن بالتهديد، بسبب هجمات واسعة أقدمت عليها قبل عامين مجموعات مهاجرين مستهدفة نساء في كولونيا ليلة رأس السنة.

وفي باريس تجمع مئات الألاف على جادة الشانزيليزيه للمشاركة في الاحتفالات.

أما في ريو دي جانيرو فقد توافد الملايين إلى شاطئ كوباكابانا لمشاهدة العروض النارية، الكثيرون منهم بملابس بيضاء بحسب ما جرت العادة.

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