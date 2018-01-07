برواز دبي أهم مبنى سياحي ترفيهي في العالم خلال 2017

أخبار الآن | دبي - الامارات عالربية المتحدة (وكالات)

اختار موقع هوتل اندريست دوت كوم الاخباري - hotelandrest.com - برواز دبي كأهم وأبرز مبنى سياحي ترفيهي في العالم تم إنجازه خلال 2017 .

وقال الموقع الاخباري المتخصص في السياحة ان " برواز دبي " الذي تم افتتاحه في حديقة زعبيل ليس مقصدا ترفيهيا فحسب وانما إبداع هندسي فني ومعماري يقدم لمقيمي دبي وزوارها إطلالة بانورامية على أهم المشاهد العمرانية

التي تصور حضارة الماضي والحاضر في آن واحد.وأضاف الموقع أن برواز دبي ينقل زواره إلى ارتفاع 150 مترا وعبر جسر علوي طوله 93 مترا لقضاء أوقات جميلة لمشاهدة الأبراج وناطحات السحاب وأفق دبي المفتوح على

أبرز حضارة عمرانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط والتي تنافس حضارات معمارية مماثلة في الولايات المتحدة الاميركية وهونغ كونغ وسنغافورة وغيرهما.وأكد موقع "هوتل اندريست دوت كوم" أنه أجرى مسحا للمباني الهندسية

السياحية ذات الطابع الترفيهي التي أنجزت في العالم خلال العام الماضي ليتضح ان "برواز دبي " هو الأكثر أهمية وتميزا بلا منازع لأنه يتمتع ببناء هندسي فريد من نوعه لم تسبقه أية مدينة أخرى في العالم طيلة العام الماضي.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز هذا المعلم السياحي الفريد بدبي أنه بني على شكل برواز ليضم داخله متحفا ومعرضا فنيا وأماكن للترفيه والنزهة لكافة الاعمار واستوحى مصممه شكل البرواز لهذا المبنى الأيقونه لأن البرواز عادة ما يحمل

أجمل الذكريات والأوقات الجميلة



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