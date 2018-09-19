معركة "دحر الإرهاب" آخر مسمار في نعش داعش شرقي الفرات

أخبار الآن | ريف ديرالزور - سوريا - (شيار عمو)



تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف تقدمها في شرق الفرات باتجاه بلدة هجين والقرى المحيطة بها، حيث حررت في ساعات الصباح الاولى الجسر الواصل بين البوكمال وهجين واستطاعت التقدم حوالي 2كم باتجاه البلدة وتأمين خمسة عشر نقطة على طول الطريق.

قبل موعد الغروب التحضيرات تجري على قدم وساق لخوض اشرس المعارك ضد تنظيم داعش في شرق الفرات من اربعة محاور في محيط بلدة هجين والقرى المحيطة بها.

علي هو أحد القادة الميدانيين في معركة دحر الارهاب يستخدم كل الوسائل لشرح خطة المعركة وتحديد نقاط استهداف التنظيم وحماية المدنيين.

يقول علي: "ذاهبون باتجاه مدينة الباغوز حيث, بقيت أطراف قليلة منها وأيام قليلة تفصلنا عن تحريرها بالكامل من يد داعش الارهابي، وبعدها سنبدأ بتحرير مدينة أبو الحسن لنحررها أيضا في ايام قليلة".

وتعد الألغام المزروعة من قبل تنظيم داعش احدى أكثر الصعوبات التي تواجه تقدم القوات كما يتحدث لنا ذو الهمة أحد أعضاء فرق نزع الالغام والذي يقوم بمهمة استكشافية للاماكن المحررة قبل تقدم القوات".

ذو الهمة يقول: "إذا رأيت احد الالغام أقوم باستخدام بخاخ احمر لرسم إشارة الخطر حتى يقوم أصدقائي من فرق الهندسة المختصة بنزع الالغام بإزالتها وتنظيفها وإذا لم اعثر على شيء اقوم برمي متفجر خفيف لتفجير الالغام ويأتي أحد رفاقي ليستكشف بالسلاح".

معركة دحر الإرهاب التي تستهدف آخر جيب لداعش في شرق الفرات مستمرة منذ إعلانها في 12 من الشهر الجاري.

وبتقدم حذر من قبل قوات سوريا الديمقراطية وبعض الالوية من مجلس دير الزور العسكري مدعومة بسلاح الجو من قبل قوات التحالف بسبب أهمية هذه البلدة والتي يتحصن فيها كبار قادة التنظيم مستخدمين المدنيين كدروع بشرية.

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