هل البغدادي مصاب بالسرطان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف مصدر أمني رفيع، الثلاثاء، بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مصاب بـ"السرطان"، فيما اشار الى ان اعلان اسم خليفته سيكشف عنه قريبا. وقال المصدر في تصريح "لوكالة انباء الاعلام العراقي واع" إن "المعلومات المتوفرة عن زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي تؤكد بانه مصاب بسرطان الرئة ويعاني منه بقوة وهذا ما ادى الى سبات حركته في الاشهر التي اعقبت تحرير الموصل من قبل القوات الامنية المشتركة".

واضاف المصدر، أن "هناك معلومات تدل بأن داعش ربما سيعلن اسم خليفته الجديد"، مرجحاً ان "يتم إعلان وفاة البغدادي او مقتله من اجل استثماره الموقف في رفع معنويات مقاتليه المنهارة في اغلب مواقعه سواء في العراق او سوريا، كون البغدادي فشل في إدارة التنظيم وتسببه له بالهزائم".

واشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، الى إن "داعش يمر بأزمة تناحر بين قياداته ومحاولة كل طرف فرض سيطرته على الطرف الاخر، إضافة الى تشتت قوى التنظيم وتبعثرها بين مناطق عدة في العراق وسوريا".

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