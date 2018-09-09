من كان مسؤول الأمن الرقمي في داعش؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية والإستخباراتية العراقية قبل ساعات في كل من بغداد والموصل والأنبار معلومات جديدة عن وزير التعليم لدى داعش وهو رضا صيام أو ما يعرف بـ "ذي القرنين" لدى التنظيم , إذ قالت مصادر أمنية عراقية لأخبار الآن إن المعلومات عن رضا صيام تم التداول فيها مع السلطات الأمنية الألمانية التي أكدت من جانبها أنه كان من بين أكثر الأشخاص تشدداً الذين تم وضعهم تحت المراقبة في ألمانيا
أكدت مصادر في أجهزة أمنية وإستخباراتية عراقية تطابق الوثائق التي حصلت عليها أخبار الآن بشكل حصري مع المعلومات التي كشفتها التحقيقات مع أتباع ما يسمى بوزير التعليم لدى داعش رضا صيام أو ما يُـكنى "بذي القرنين" وهو مصري الأصل ويحمل الجنسية الألمانية.
هذه الوثائق عثرت عليها أخبار الآن في موقعين تابعين لديوان داعش للتربية والتعليم في منطقتين منفصلتين إحداهما قرب النبي يونس والأخرى في الحي الزراعي شرقي الموصل , وتبين هذه الوثائق الرؤية التي كان يخطط لها رضا صيام بعد تكليفه بادارة ديوان التعليم , حيث يظهر في الوثائق يشرحٌ أهمية تعليم أشبال داعش على البرمجة الرقمية كونها الأساس في ما يسميه "بالعمل الجهادي".
تقول المصادر الاستخباراتية العراقية إن صيام أو ما يعرف "بذي القرنين" كان ينتمي للجماعة السلفية في ألمانيا أو ما تسمى بجماعة "المسجد السلفي" , ثم بايع داعش مستخدماً أجهزة ألكترونية للدخول الى وسائل التواصل الاجتماعي.
و بحسب التحقيقات التي اُجريت في بغداد والموصل والأنبار مع أتباع "ذي القرنين" تقول المصادر الإستخباراتية العراقية إنه وعند إعلان تأييده للتنظيم من خلال حسابات داعش على تليغرام وتويتر.
وبعد أن كشفت السلطات الألمانية ذلك إثر مغادرته الى الموصل , أحس بالخطر وهو ما دعاه الى تطوير تقنية رقمية تخدم معاقل داعش والمنتمين إليه دون أن يتم التعرف عليها , حيث كان أيضاً المشرف الأول على تشفير حسابات داعش على مواقع التواصل الإجتماعي.
الوثائق الحصرية التي بحوزتنا تشير الى أن صيام و بحكم كونه وزير التبرية والتعليم لدى داعش , أصدر تعميماً على قادة التنظيم يحذر فيه مما أسماه الاعتماد على تقنية البرمجة الرقمية المتبعة حالياً كونها مكشوفة ويمكن أن تؤدي الى تسريب معلومات التنظيم, فضلا عن تهديدها الأمن الرقمي لداعش وقيادته.
ولهذا السبب أصدر صيام تعليماته بضرورة إنشاء ما أسماها "البنية التحتية الرقمية" للتنظيم , والتي تضمنت أساسيات البرمجة بدءاً من المرحلة الدراسية الإبتدائية , معتمدا بذلك على "برمجة سكراتش" المرئية بحكم إطلاعه على مناهج التعليم الرقمية في ألمانيا حيث تعيش عائلته ويتعلم أطفالُه.
تظهر هذه الوثيقة أيضاً أن وزير تعليم داعش المكنى "بذي القرنين" إعتمد على نظام سكراتش لكونه يعمل على أنظمة "لينوكس و ويندوز واي أو أس ماك" , بالاضافة الى كون هذا النظام مفتوحاً ويمكن التعديل عليه جزئياً أو كلياً , والهدف بحسب الوثيقة هو ما يسميه صيام "التمكينُ التقني والعلمي" لأبناء ما يزعم بدولة الخلافة.
و تؤكد المصادر الأمنية العراقية فيما أتيح كشفُه من معلومات عن رضا صيام , أن التحقيقات مع أتباعه كشفت أيضاً ان تسميته "بذي القرنين" تعود الى أن قيادة داعش رأت فيه صفتين : الأولى كونه جهادياً وكان ينتمي الى جماعة ما يسمى بالمسجد السلفي في ألمانيا.
والثانية إطلاعُه على لغة البرمجة الرقمية التي مكنت داعش من تجنيد أنصار و مسلحين أكثر , من خلال برامج أعدها مع مساعديه لتشفير حسابات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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