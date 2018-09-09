من كان مسؤول الأمن الرقمي في داعش؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)‏

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية والإستخباراتية العراقية قبل ساعات في ‏كل من بغداد والموصل والأنبار معلومات جديدة عن وزير التعليم لدى داعش وهو رضا ‏صيام أو ما يعرف بـ "ذي القرنين" لدى التنظيم , إذ قالت مصادر أمنية عراقية لأخبار ‏الآن إن المعلومات عن رضا صيام تم التداول فيها مع السلطات الأمنية الألمانية التي ‏أكدت من جانبها أنه كان من بين أكثر الأشخاص تشدداً الذين تم وضعهم تحت المراقبة ‏في ألمانيا



أكدت مصادر في أجهزة أمنية وإستخباراتية عراقية تطابق الوثائق التي حصلت عليها ‏أخبار الآن بشكل حصري مع المعلومات التي كشفتها التحقيقات مع أتباع ما يسمى ‏بوزير التعليم لدى داعش رضا صيام أو ما يُـكنى "بذي القرنين" وهو مصري الأصل ‏ويحمل الجنسية الألمانية.‏

هذه الوثائق عثرت عليها أخبار الآن في موقعين تابعين لديوان داعش للتربية ‏والتعليم في منطقتين منفصلتين إحداهما قرب النبي يونس والأخرى في الحي ‏الزراعي شرقي الموصل , وتبين هذه الوثائق الرؤية التي كان يخطط لها رضا صيام ‏بعد تكليفه بادارة ديوان التعليم , حيث يظهر في الوثائق يشرحٌ أهمية تعليم أشبال داعش على ‏البرمجة الرقمية كونها الأساس في ما يسميه "بالعمل الجهادي".‏

تقول المصادر الاستخباراتية العراقية إن صيام أو ما يعرف "بذي القرنين" ‏كان ينتمي للجماعة السلفية في ألمانيا أو ما تسمى بجماعة "المسجد السلفي" , ‏ثم بايع داعش مستخدماً أجهزة ألكترونية للدخول الى وسائل التواصل ‏الاجتماعي.‏

و بحسب التحقيقات التي اُجريت في بغداد والموصل والأنبار مع أتباع "ذي ‏القرنين" تقول المصادر الإستخباراتية العراقية إنه وعند إعلان تأييده للتنظيم ‏من خلال حسابات داعش على تليغرام وتويتر.

وبعد أن كشفت السلطات الألمانية ‏ذلك إثر مغادرته الى الموصل , أحس بالخطر وهو ما دعاه الى تطوير تقنية ‏رقمية تخدم معاقل داعش والمنتمين إليه دون أن يتم التعرف عليها , حيث كان ‏أيضاً المشرف الأول على تشفير حسابات داعش على مواقع التواصل ‏الإجتماعي.‏

الوثائق الحصرية التي بحوزتنا تشير الى أن صيام و بحكم كونه وزير التبرية والتعليم ‏لدى داعش , أصدر تعميماً على قادة التنظيم يحذر فيه مما أسماه الاعتماد على تقنية ‏البرمجة الرقمية المتبعة حالياً كونها مكشوفة ويمكن أن تؤدي الى تسريب معلومات ‏التنظيم, فضلا عن تهديدها الأمن الرقمي لداعش وقيادته.‏

ولهذا السبب أصدر صيام تعليماته بضرورة إنشاء ما أسماها "البنية التحتية الرقمية" ‏للتنظيم , والتي تضمنت أساسيات البرمجة بدءاً من المرحلة الدراسية الإبتدائية , ‏معتمدا بذلك على "برمجة سكراتش" المرئية بحكم إطلاعه على مناهج التعليم الرقمية ‏في ألمانيا حيث تعيش عائلته ويتعلم أطفالُه.‏

تظهر هذه الوثيقة أيضاً أن وزير تعليم داعش المكنى "بذي القرنين" إعتمد على ‏نظام سكراتش لكونه يعمل على أنظمة "لينوكس و ويندوز واي أو أس ماك" , ‏بالاضافة الى كون هذا النظام مفتوحاً ويمكن التعديل عليه جزئياً أو كلياً , ‏والهدف بحسب الوثيقة هو ما يسميه صيام "التمكينُ التقني والعلمي" لأبناء ما ‏يزعم بدولة الخلافة.‏

و تؤكد المصادر الأمنية العراقية فيما أتيح كشفُه من معلومات عن رضا صيام , ‏أن التحقيقات مع أتباعه كشفت أيضاً ان تسميته "بذي القرنين" تعود الى أن ‏قيادة داعش رأت فيه صفتين : الأولى كونه جهادياً وكان ينتمي الى جماعة ما ‏يسمى بالمسجد السلفي في ألمانيا.

والثانية إطلاعُه على لغة البرمجة الرقمية ‏التي مكنت داعش من تجنيد أنصار و مسلحين أكثر , من خلال برامج أعدها مع ‏مساعديه لتشفير حسابات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

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