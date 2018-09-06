وقائع مؤلمة: الساعات الأخيرة تحت سقف واحد مع داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

واصلت الأجهزة الإستخباراتية العراقية تحقيقاتها مع الأسر الموصلية التي شهدت الساعات الأخيرة قبل تحرير مدينة الموصل القديمة بهدف جمع معلومات عن المسلحين الأجانب والمحليين الذين ينتمون لداعش , من بين هذه الأسر , عائلة كشفت لأخبار الآن تفاصيل آخر ساعات قاستها بسبب بقاء مسلحين أجانب من داعش واعضاء من كتيبة نساء التنظيم داخل منزلها في الموصل القديمة دون الإكتراث لتعريض حياتهم للخطر.

قبل تحرير هذا المنزل من قبل القوات الامنية العراقية كما مدينة الموصل بالكامل اُرغمت هذه العائلة على العيش شهراً كاملاً مع عشرين من مسلحي داعش الاجانب الذين إستخدموهم دروعاً بشرية.

رائحة الحرب وذكرياتها الأليمة في الموصل القديمة لم تمنع هذه الأسرة من العودة الى منزلها بعد أن تم إعمارُه وإزالةُ آثار الحرب , متحديةً الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي لهذا المنزل كما أروقة المدينة بأكملها.

على الرغم من الخراب الذي لا تزال مخلفاتُه مترامية هنا وهناك في هذه الشوارع الضيقة للموصل القديمة , لكن الحياة زحفت لتزيل آثار الدمار وعودة الأهالي الى حياتهم الطبيعية.

بين الحياة والموت تنتصر الحياة هنا في الموصل القديمة التي شهدت هزيمة أعتى تنظيم إرهابي عرفه التأريخ , و برغم إنقضاء المعركة العسكرية إلا أن هذه الأسرة كبقية الموصليين تعتبر نموذجاً حياً لهزيمة الموت الذي جلبه داعش الى مدينتهم لنحو ثلاث سنوات.

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