داعش يتبنى تفجيري كابول مع سقوط 20 قتيلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تبنى تنظيم داعش تفجيرين أحدهما انتحاري، والآخر بسيارة مفخخة استهدفا حياً في كابول وأسفرا عن سقوط 20 قتيلاً و70 جريحاً، حسب ما أفادت مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن انتحارياً من داعش فجر سترته الناسفة في مجمّع بالناحية السادسة في مدينة كابول بعد أن أقدم على قتل حارسه بأعيِرة نارية ليفجر سترته وسط الموجودين فيه.

وفجر بعدها مقاتلو داعش سيارة مفخخة مركونة قرب المجمع، عند قدوم عناصر الأمن ومراسلي قنوات ووكالات أنباء لموقع الهجوم"

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا سقوط 20 قتيلاً على الأقل و70 جريحاً بينهم أربعة صحافيين في التفجيرين اللذين استهدفا نادياً رياضياً للمصارعة.

وبحسب الشرطة فجر انتحاري سترته الناسفة داخل النادي الرياضي الواقع في حي يسكنه الشيعة في العاصمة الافغانية، وبعد ساعة انفجرت سيارة مفخخة فيما كان الصحافيون وعناصر قوات الأمن يتجمعون في المكان.

وأصيب أربعة صحافيين على الأقل في التفجير الثاني، حسب ما أفادت منظمة "ناي" لدعم الإعلام لوكالة فرانس برس.

وأعلنت تولو نيوز، أكبر هيئة بث إخبارية خاصة في أفغانستان، مقتل إثنين من صحافييها.

وغالباً ما يستهدف تنظيم داعش الأقلية الشيعية في أفغانستان.

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