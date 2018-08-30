مقتل قيادي في داعش بغارة أمريكية شرق أفغانستان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قُتل قيادي تابع لتنظيم داعش الإرهابي، يدعى ياسر الخرساني، مع خمسة من رفاقه، في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في إقليم نانجارهار، شرقي أفغانستان، ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية عن الجيش الأفغاني القول إن القوات الأمريكية شنت الغارات الجوية باستخدام طائرات دون طيار، لتستهدف مخابئ تنظيم داعش في حي وزير تانجي بمنطقة خوجياني.



وأضاف بيان الجيش، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل الخرساني ورفاقه، بالإضافة إلى تدمير مدفع رشاش ثقيل، كما اكتشفت القوات الأفغانية عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وأبطلت مفعولهما، خلال العمليات المنفصلة التي أجريت في منطقتي موهماندارا ورودات، بحسب تقرير الجيش.



وكانت "خاما برس" ذكرت مساء أمس الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن أربعة أشخاص، يشتبه في أنهم مسلحون لهم صلات بتنظيم داعش، ونقلت عن المخابرات الأفغانية قولها في بيان، إن قوات الأمن الوطني صادرت أيضاً بعض الأسلحة والذخائر خلال العملية..

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