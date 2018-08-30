روسيا تجري تدريبات عسكرية بالبحر المتوسط

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط في الفترة من الأول من سبتمبرالمقبل حتى الثامن من الشهر ذاته، تأتي تلك التدريبات تزامناً مع تحذيرات روسية من تخطيط الدول الغربية لعمل عسكري ضد سوريا، وستجري المناورات بمشاركة 25 سفينة وسفينة إسناد تابعة للأسطول الشمالي وأساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، نقلته وكالة روسيا اليوم إن "المناورات ستجري بمشاركة 25 سفينة وسفينة إسناد تابعة للأسطول الشمالي وأساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، بقيادة الطراد الصاروخي مارشال أوستينوف".



وكما ستشارك في الجزء الجوي من المناورات نحو 30 طائرة تابعة للطيران بعيد المدى وطائرات النقل العسكري وطائرات البحرية، منها طائرات "تو-160" الاستراتيجية الحاملة للصواريخ، وطائرات "تو-142إن كا" و"إل-38" لمكافحة الغواصات والمقاتلات "سو-33" وطائرات "سو-30 إس إم" التابعة للبحرية.



وبموجب خطة المناورات، ستتدرب القوات المشاركة فيها على تنفيذ مهام تتعلق بالدفاع الجوي ومكافحة الغواصات والعمليات التخريبية، إضافة إلى مكافحة الألغام، ووفقاً للقانون الدولي، وحفاظاً على سلامة الملاحة البحرية والجوية، ستعلن منطقة المناورات مسبقاً منطقة خطرة لجميع السفن والطائرات، وتأتي التدريبات وسط تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بسبب إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة، وقال مصدر أمس الأربعاء إن الرئيس السوري بشار الأسد حليف روسيا يستعد لشن هجوم على إدلب.



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