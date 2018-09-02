سقوط 4 من مقاتلي القاعدة بقصف جوي لمناطق شرقي أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكر بيان صادر عن قوات الجيش الوطنى الأفغانية المتمركزة في المنطقة الشرقية للبلاد يوم السبت 02 سبتمبر/أيلول أن أربعة على الأقل من مقاتلي تنظيم القاعدة قتلوا فى مقاطعة "كونار" الواقعة شرقي أفغانستان، حيث استهدفت طائرة مسيرة من دون طيار مخبأ المتطرفين.

وقالت الوكالة إن الطائرة بدون طيار استهدفت مخبأ مقاتلي تنظيم القاعدة في منطقة "واتا بور" في الآونة الأخيرة مما أسفر عن مقتل أربعة أفراد من صفوف التنظيم على الفور. ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك أي ضحايا من المدنيين أو أفراد الأمن.

وفي ذات السياق كانت السلطات الأفغانية قد أعلنت في الـ26 من أغسطس/آب الفائت قتل زعيم تنظيم داعش في ولاية ننغرهار شرقي البلاد والمعروف باسم "سعد الباكستاني" وذلك خلال عملية أمنية مشتركة. وقال بيان لحاكم ولاية ننغرهار إن سعد الباكستاني قتل مع 10 من القيادات البارزة في داعش بقصفت لطائرات حلف الناتو خلال عملية أمنية مشتركة في منطقة جنغل كولي.

كما قتل 11 شخصاً من مقاتلي طالبان على الأقل وتم اعتقال 12 آخرين في عملية عسكرية خلال عملية جرت في بلدة "كوز بهار"

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