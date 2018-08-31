مقتل 11 مسلحاً شرق أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل 11 شخصاً على الأقل وتم اعتقال 12 آخرين في عملية عسكرية، وأضاف المسؤولون أن العملية جرت في بلدة "كوز بهار".

وقال عضو بمجلس إقليم ننغارهار إن قيادياً من طالبان كان من ضمن هؤلاء القتلى في العملية، وأن هؤلاء المعتقلين كانوا معاونين لطالبان.

ولم يعلق المسؤولون الحكوميون في كابول على العملية.

غير أن عدداً من السكان المحليين قال إن بعض القتلى في العملية مدنيون.

وذكرت طالبان في بيان أن مدنيين قتلوا وأصيبوا في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أفغانية في بلدة "كوز بهار" بمنطقة خوجياني.



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