بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم القوات الأفغانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعهد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، بمواصلة دعم بلاده لقوات الأمن الأفغانية، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأفغاني الجديد.

وأشار الوزير في بيان أصدره مكتب مستشار الأمن القومي الجديد إلى أن أفغانستان ستنتهز أي فرصة لتحسين الأمن في البلاد، حتى يمكن أن تتجنب الأجيال المستقبلية إراقة الدماء الحالية، حيث تقاتل البلاد تمرداً لجماعة طالبان وتواجه تهديداً متزايداً لتنظيم داعش.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن "بريطانيا وافقت على إرسال 440 جندياً إضافياً إلى أفغانستان لتدريب قوات الأمن. ومن المقرر أن يصل نصفهم في آب/أغسطس والباقي في شباط/فبراير 2019".



وسيرتفع بذلك العدد الإجمالي للجنود البريطانيين على الأرض في أفغانستان إلى حوالي 1100.



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